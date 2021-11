Polizei Eschwege

POL-ESW: Streitigkeiten eskalieren; Mann mit Messer verletzt; Polizei hat Lage unter Kontrolle

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

-Erstmeldung-

Zum einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kommt es aktuell in der Ortslage von Sontra.

Heute Morgen sind dort offenbar in einem Wohnhaus private Beziehungsstreitigkeiten eskaliert. In diesem Zusammenhang ist auch eine Person mit einem Messer verletzt worden. Die zuständige Polizei in Sontra ist an der Einsatzstelle vor Ort und hat die Lage unter Kontrolle. Weitere Polizeikräfte und auch Rettungskräfte zur Versorgung der verletzten Person sind auf dem Weg zu der Einsatzstelle. Die Hintergründe sind noch unklar.

Es wird nachberichtet.

