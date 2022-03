Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Behörden prüfen im Landkreis Cuxhaven gemeinsam einschlägige Geschäfte - Verdacht auf illegales Glücksspiel in einem Betrieb

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Freitagabend (18.03.2022) wurden unter der Federführung des Hauptzollamts Bremen mit Unterstützung des Finanzamtes Cuxhaven und Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven und des Polizeikommissariats Hemmoor insgesamt fünf Betriebe, darunter Restaurants, Shishabars und Friseursalons, in Hemmoor kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden diverse zoll- und steuerrechtliche Verstöße festgestellt. In einem Betrieb wurden fünf Glückspielautomaten festgestellt, für welche keine entsprechenden Lizenzen bestanden. Die Geräte wurden beschlagnahmt, Ermittlungen aufgrund des Verdachts des illegalen Glückspiels wurden eingeleitet.

