POL-CUX: Raub auf Tankstelle

Cuxhaven (ots) - 24-Jähriger unternimmt Spritztour mit dem Pkw seines Vaters Am Samstag, den 19.03.2022, gegen 12:30 Uhr, nimmt ein 24-jähriger Bremerhavener nach einem Streit den Pkw Ford Mondeo - ohne die Zustimmung seines Vaters - in Gebrauch. Im Rahmen der anschließenden Spritztour rutscht das Fahrzeug in einem Kurvenbereich im Cuxhavener Gewerbegebiet in einen Graben und kommt dort zum Stehen. Die unmittelbar ...

mehr