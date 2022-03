Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Fahrt ohne Führerschein unter Drogeneinfluss auf der BAB 27 im Bereich Bremerhaven

In der Sonntagnacht gegen 01 Uhr fiel den Beamten auf der Autobahn in Bremerhaven ein Audi mit Oldenburger Kennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-jährigen Bremerhaveners konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Der Fahrer gab an, noch nie einen Führerschein gemacht zu haben. Der Halter des Audi, ein 28-jähriger Oldenburger, saß dabei auf dem Beifahrersitz. Bei der Kontrolle wurde auch festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Bevor auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden konnte, wurde in der Hosentasche des Fahrers noch ein Schlagring gefunden. Der Schlagring ist verboten und wurde von der Polizei einbehalten. Eine Weiterfahrt mit dem Audi war am Ende nicht möglich, da auch der Beifahrer unter Drogeneinfluss stand. Daher mussten auch die Fahrzeugschlüssel von der Polizei einbehalten werden. Als Ergebnis dieser Kontrolle sind nun mehrere Strafanzeigen eingeleitet worden.

