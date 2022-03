Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; 27607 Geestland, Ortsteil Langen Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Am 18.03.2022 befährt der 87-Jährige Geestländer den Holzackerweg in Langen. Dabei touchiert er einen, zur Verkehrsberuhigung und Entschleunigung aufgestellten, massiven Blumenkübel. Unglücklicherweise wird dieser durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Pkw geschoben. Insgesamt entstehen an beiden Fahrzeugen und dem Blumenkübel geschätzte Sachschäden in Höhe von 8300 Euro. Der Unfallverursacher hat dennoch Glück im Unglück, denn trotz ausgelöster Airbags verletzt er sich durch den Verkehrsunfall nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell