POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; 27624 Geestland, Ortsteil Flögeln Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen Lamstedt. Am Mittwochmorgen parkte in der Zeit von 06.45 bis etwa 13 Uhr in der Straße Hinter den Höfen auf dem Parkplatz bei der dortigen Apotheke ein schwarzer Citroen C 1 an der Ausfahrt des Parkplatzes. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß, vermutlich mit seinem Anhänger, gegen den Citroen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ...

