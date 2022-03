Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

24-Jähriger unternimmt Spritztour mit dem Pkw seines Vaters

Am Samstag, den 19.03.2022, gegen 12:30 Uhr, nimmt ein 24-jähriger Bremerhavener nach einem Streit den Pkw Ford Mondeo - ohne die Zustimmung seines Vaters - in Gebrauch. Im Rahmen der anschließenden Spritztour rutscht das Fahrzeug in einem Kurvenbereich im Cuxhavener Gewerbegebiet in einen Graben und kommt dort zum Stehen. Die unmittelbar eintreffenden Beamten konnten den jungen Mann auf dem Fahrersitz und unverletzt feststellen. Auch der 15-jährige Beifahrer aus Cuxhaven blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf konnte bei dem jungen Fahrzeugführer erheblich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem konnte der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Nach einer Blutentnahme wurde der 24-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Aufgrund seiner Verfehlungen muss sich dieser nun vor Gericht verantworten. An dem Fahrzeug und der Berme entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell