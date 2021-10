Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Couragierte Zeugen melden Unfallfluchten

Nienburg (ots)

(KEM) Eine 32-jährige Nienburgerin beobachtete am Dienstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße in Nienburg. Demnach war ein Mann mit seinem PKW Chevrolet beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten VW einer 24-jährigen Leeserin gestoßen und hatte diesen dadurch in Form von Kratzern beschädigt. Anschließend fuhr er weiter auf den anliegenden Hof und entfernte sich fußläufig. Als die 24-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, teilte die 32-Jährige ihr ihre Beobachtungen mit. Beamte der Nienburger Polizei konnten das unfallverursachende Fahrzeug dank der Zeugenangaben noch auf dem Hof feststellen und Spuren sichern. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

"Hinweise von Zeugen zu Verkehrsunfallfluchten sind für unsere Ermittlungsarbeit Gold wert." erläutert Polizeipressesprecherin Andrea Kempin. "Verkehrsunfallfluchten sind für die Geschädigten ein großes Ärgernis und teilweise mit hohen Schäden verbunden. Es freut uns deshalb sehr, wenn Zeugen uns anrufen oder sich unmittelbar den Geschädigten mitteilen, aber genauso, wenn Sie auf unsere Zeugenaufrufe in Print- und Onlinemedien reagieren und uns nachträglich hilfreiche Hinweise liefern."

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich zwischen ca. 17.30 und 17.45 Uhr an der Düsseldorfer Straße/Bielefelder Straße, die ebenfalls von einem Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet wurde. Laut Zeugenangaben touchierte ein schwarzer VW einen geparkten weißen VW und entfernte sich ebenfalls unerlaubt vom Unfallort. Die Polizisten nahmen den beschädigten PKW in Augenschein und begaben sich nach Befragung des Geschädigten zu der Anschrift des Halters des schwarzen VW, wo sie zwar den Fahrzeughalter antrafen, der unfallverursachenden PKW als auch Fahrzeugführer waren jedoch nicht vor Ort. Der Unfallverursacher, ein 19-jähriger Linsburger, hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug zur Polizeidienststelle nach Nienburg begeben und den Verkehrsunfall dort nachträglich angezeigt. Hierbei gab er an, den Unfall aufgrund lauter Musik zunächst nicht bekommen zu haben. Da der Fahrer sich allerdings vom Unfallort entfernte und den Unfall erst über eine Stunde später anzeigte, mussten die Polizisten dennoch ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleiten. Sein anschließendes Verhalten könnte sich jedoch mildernd für ihn auswirken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell