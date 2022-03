Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsteilnehmer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (21.03.2022) und in der Nacht zum heutigen Dienstag (22.03.2022) wurden mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Gegen 08:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Cuxhavener im Bereich der Brockeswalder Chaussee kontrolliert. Sein Kleinkraftrad hatte hierbei keinen gültigen Versicherungsschutz mehr. Gegen 17:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Cuxhavener im Bereich der Deichstraße kontrolliert. Für seinen PKW bestand ebenfalls kein Versicherungsschutz mehr. Gegen 20:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Cuxhavener im Bereich der Werner-Kammann-Straße kontrolliert. Bei seinem EScooter war der Versicherungsschutz ebenfalls abgelaufen. In der Nacht wurde schließlich gegen 03:20 Uhr ein 25-jähriger Cuxhavener im Bereich der Papenstraße kontrolliert. Auch für einen genutzten EScooter bestand kein Versicherungsschutz mehr. Der Mann ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Sachverhalte im Straßenverkehr aufgefallen. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

