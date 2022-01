Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kinder in Ganderkesee und Hatten von Pkw-Fahrer angesprochen +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Bei dem Vorfall in Hatten am Dienstag, 11. Januar 2022, handelt es sich um ein Missverständnis. Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem beschriebenen Mann um einen Vater handelt, welcher sein Kind von der Schule abholen wollte. Dieser sprach den ihm bekannten 9-Jährigen an.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5119967

