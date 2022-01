Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Einbruchdiebstähle in Kleingärten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 9. Januar 2022, bis Dienstag, 11. Januar 2022, brachen bislang unbekannte Täter*innen in mehrere Gartenhäuser in den Kleingärten an der Straße "Am Stadtbad" sowie am "Burggrafendamm" in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen verschafften sich zum Teil gewaltsam Zutritt zu den einzelnen Parzellen und brachen im weiteren Verlauf in die Gartenhäuser ein. Die unbekannten Personen erlangten verschiedenes Diebesgut, in allen Fällen entstanden Sachschäden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können. Hinweise werden von der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell