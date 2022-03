Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Handtaschendiebstahl in Cuxhaven - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am Freitagnachmittag (18.03.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 15:30 Uhr die Handtasche einer 35-jährigen Cuxhavenerin. Diese hatte Sie in einem kurzem Moment der Unachtsamkeit an ihrem Einkaufswagen hängen gelassen, während Sie sich auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Brockeswalder Chaussee befand. Am Folgetag wurde die Handtasche durch einen Mitarbeiter im Nahbereich aufgefunden. Das Bargeld war hieraus entwendet worden. Aufgrund der Tageszeit herrschte auf dem großen Parkplatz viel Betrieb. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

