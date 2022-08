Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B327 bei Hilscheid

Hilscheid (ots)

Am vergangenen Samstag, den 30 Juli 2022, gegen 13 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B 327 aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Malborn. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein Pkw. Aufgrund bisher noch nicht ermittelten Gründen kollidierten die Fahrzeuge in einer, aus Sicht des Motorradfahrers langgezogenen Linkskurve, miteinander. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des unfallbeteiligten PKW erlitt einen Schock. Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen.

Zur Erstellung eines Gutachtens, das die Staatsanwaltschaft Trier zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte, musste die B 327 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben den Polizeiinspektionen Morbach und Hermeskeil, das Deutsche Rote Kreuz samt Notarzt und die Straßenmeisterei Thalfang.

