POL-EL: Lingen - Brand einer Waldfläche

Herzlake (ots) - Zwischen dem 24. und 27. Juni kam es in Herzlake in der Straße Im Mersch zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten diverses Bauwerkzeug von einer Baustelle. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: ...

mehr