Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schiffsunfall

Haren (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Haren an der Straße Am neuen Hafen auf dem dortigen Fluss Ems zu einem Schiffsunfall. Gegen 6.30 Uhr verließ ein unbeladenes Tankschiff den Harener Hafen in Richtung Meppen. Dabei unterschätzte der Kapitän die aufgrund des Hochwassers herrschende starke Strömung der Ems und fuhr in das gegenüberliegende Ufer. Kurze Zeit später krachte ein in Richtung Lahten fahrendes unbeladenes Frachtschiff in das Tankschiff. Verletzt wurde niemand. Die Wasserstraße ist derzeit gesperrt. Die Maßnahmen dauern an. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

