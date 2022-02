Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Heizdecke in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Splitting rechts in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet eine Heizdecke in einem Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer breitete sich im Schlafzimmer des Hauses aus, zudem wurde der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und bleiben unverletzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen wird der Sachschaden auf etwa 150.000 geschätzt.

