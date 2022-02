Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter verlangten Bargeld

Nordhorn (ots)

Am 17. Februar kam es gegen 18.30 Uhr in der Firnhaberstraße zu einem Raub auf einen 25-jährigen. Dabei bedrohten drei bislang unbekannte Täter den Mann zunächst mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als das Opfer angab, kein Bargeld bei sich zu haben, brachten die drei Täter den Mann zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrrad des Opfers in Richtung Hagenstraße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Wer Hinweise auf die Täter geben bzw. hat den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei Nordhorn unter 05921-3090 zu wenden.

