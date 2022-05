Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Mit Ferrari Kontrolle verloren - hoher Sachschaden+++

Wiesbaden (ots)

Mit Ferrari Kontrolle verloren - hoher Sachschaden, BAB 66, FR. Wiesbaden, Höhe Nordenstadt, Montag, 16.05.2022, 18:25 Uhr

(he) Gestern Abend kam es auf der A66 in Höhe der Anschlussstelle Nordenstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Sportwagen, bei dem die zwei Fahrzeuginsassen glücklicherweise keine Verletzungen davontrugen, jedoch ein Sachschaden von über 330.000 Euro entstand. Gegen 18:30 Uhr war ein 66-Jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen mit seinem Ferrari auf der A66 in Richtung Wiesbaden unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sportwagen verlor und ins Schleudern geriet. Nach einer Kollision mit der Mittelschutzplanke schleuderte das Fahrzeug quer über alle Fahrspuren in Richtung der rechten Schutzplanke. Aufgrund der extrem flachen Bauweise des Ferraris rutschte das Fahrzeug unter dieser Fahrbahnbegrenzung hindurch und kam auf der dahinterliegenden Grünfläche zwischen Hauptfahrbahn und Abfahrt zum Stehen. Der Fahrer sowie sein Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, wurden danach jedoch unverletzt vor Ort entlassen. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell