POL-WI: Auseinandersetzungen +++ Exhibitionist auf Motorroller unterwegs +++ Einbrecher und Autoaufbrecher zugange +++ Badegast bestohlen +++ Linienbus mit Metallteil beworfen

1. Auseinandersetzung vor Diskothek,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 15.05.2022, 06.30 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Peter-Sander-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher eine 26-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden sind. Der 22-Jährige war mit den beiden Männern gegen 06.30 Uhr zunächst in verbale Streitigkeiten geraten. Im weiteren Verlauf des Streits sei der Geschädigte und dann noch seine 26-jährige Begleitung von den Unbekannten geschlagen worden. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt. Die beiden Angreifer sollen etwa 1,80 Meter groß, gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild", schwarze kurze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Einer von beiden habe einen schwarzen Pullover getragen und der andere einen braunen "Gucci" Pullover. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Junger Mann mit Kopfverletzung aufgefunden - Zeugen gesucht!, Wiesbaden, Michelsberg, 14.05.2022, 05.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde ein 20-jähriger Mann gegen 05.15 Uhr in der Straße "Michelsberg" von Passanten verletzt am Boden liegend aufgefunden. Der junge Mann hatte eine blutende Kopfverletzung, welche ambulant im Krankenhaus behandelt wurde. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 20-Jährige hielt sich zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in einer Bar in der Bärenstraße auf, anschließend könne er sich an nichts mehr erinnern. Augenscheinlich fehlte jedoch die Geldbörse des Mannes. Wie und wo es zu der Verletzung kam und ob unbekannte Personen beteiligt waren, ist bisher unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 18-Jähriger auf dem Luisenplatz angegriffen, Wiesbaden, Luisenplatz, 16.05.2022, 02.00 Uhr,

(pl)Auf dem Luisenplatz wurde in der Nacht zum Montag ein 18-Jähriger von zwei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Geschädigten habe er gegen 02.00 Uhr auf dem Luisenplatz einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann mitbekommen. Als er dann dazwischen gegangen sei, um der Frau zu helfen, sei er von dem Mann und einem weiteren Täter geschlagen worden. Der Angreifer, welcher in den vorangegangenen Streit verwickelt war, soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare, einen Bart und ein Tattoo am Hals gehabt haben. Getragen habe er ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Sneakers. Der zweite Angreifer wurde ähnlich beschrieben, soll aber älter und kleiner gewesen sein. Die unbekannte Frau sei ca. 25 bis 30 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen und habe blonde, lange Haare gehabt. Der Geschädigte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Exhibitionist auf Motorroller unterwegs, Wiesbaden-Bierstadt, Wallauer Straße, 15.05.2022, 08.20 Uhr,

(pl)In Bierstadt zeigte sich am Sonntagmorgen ein Motorrollerfahrer auf einem Feldweg im Bereich der Wallauer Straße einer 40-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Die 40-Jährige lief gegen 08.20 Uhr den Feldweg entlang, als ihr ein Motorrollerfahrer entgegenkam, der bei heruntergelassener Hose offensichtlich an seinen Geschlechtsteil manipulierte. Der Exhibitionist soll etwa 30-50 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er habe einen Motorradhelm getragen und sei mit einem dunklen Motorroller unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, 14.05.2022, 16.00 Uhr bis 15.05.2022, 03.20 Uhr,

(pl)In der Danziger Straße in Sonnenberg wurde zwischen Samstagnachmittag und der Nacht zum Sonntag ein von mehreren Firmen genutztes Gebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 16.00 Uhr und 03.20 Uhr in die Räumlichkeiten zweier dort ansässiger Firmen ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten aufgefundenes Bargeld sowie einen leeren Tresor. Der gestohlene Tresor, für dessen Abtransport die Einbrecher eine Schubkarre nutzten, konnte in unmittelbarerer Nähe des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, Fenchelring, 12.05.2022, 17.00 Uhr bis 13.05.2022, 09.30 Uhr, (pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen trieben in Sonnenberg Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens zwei geparkten BMW auf die festinstallierten Navigationsgeräte abgesehen hatten. Die Täter drangen jeweils durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Innenräume der betroffenen Autos ein und bauten anschließend die Navis aus. Darüber hinaus wurde aus einem der Wagen auch noch das Lenkrad abmontiert und entwendet. Die beiden BMW waren im Bereich Korianderstraße und Fenchelring abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Eiswürfelmaschine aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Langgasse, 14.05.2022, 23.30 Uhr bis 15.05.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag aus dem Keller eines Gebäudes in der Langgasse eine hochwertige Eiswürfelmaschine gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Kellerraum, öffneten gewaltsam das Schloss eines dortigen Kellerabteils und ließen die Maschine im Wert von rund 1.500 Euro mitgehen. Durch das Entfernen des mit einem Wasseranschluss verbundenen Gerätes lief Wasser in den Keller, wodurch möglicherweise auch Sachschaden in anderen Kellerabteilen entstanden ist. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Badegast bestohlen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 14.05.2022, 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Mit Beginn der sommerlichen Temperaturen ist mittlerweile die Freibadsaison eingeläutet. Doch beim Sprung ins kühle Nass vergisst man gerne, dass auch Langfinger die warmen Monate nutzen, um auf Diebestour zu gehen. Am Samstagnachmittag wurde gerade erst ein Jugendlicher im Freibad in der Hollerbornstraße bestohlen. Der Geschädigte hatte seine Tasche mit den darin befindlichen Wertsachen beim Baden aus den Augen gelassen. Als er dann gegen 17.00 Uhr wieder an seinen Liegeplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe sein Handy und diverse Dokumente aus der abgelegten Tasche gestohlen hatten. Daher der Rat der Polizei: Lassen Sie Ihre Wertsachen beim Baden nie unbeaufsichtigt liegen, um Dieben erst gar keine Tatgelegenheit zu bieten. Nur wenige Sekunden reichen und schon sind die Wertsachen verschwunden. Vor dem Badebesuch sollte man sich darüber bewusst werden, wie viel Bargeld und welche Wertgegenstände für den Badeausflug wirklich nötig sind. Nutzen Sie die ausgewiesenen Wertfächer, um Ihre unverzichtbaren Wertsachen sicher zu verwahren. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

9. Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Festgestellt: 14.05.2022, 21.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines gewerblichen Gebäudes in der Boelckestraße eine Mauer mit Farbe besprüht. Die Schmiererei wurde am Samstagabend gegen 21.00 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

10. Linienbus mit Metallteil beworfen - Fensterscheibe beschädigt, Wiesbaden, Platter Straße, 15.05.2022, 21.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde in der Platter Straße die Fensterscheibe eines fahrenden Linienbusses mit einem Metallteil beworfen und beschädigt. Der Fahrer des Busses der Linie 6 war gegen 21.10 Uhr aus der Innenstadt kommend auf der Platter Straße in Richtung Nordfriedhof unterwegs, als er im Bereich der Einmündung zur Galileistraße ein Klirren hörte und von Fahrgästen auf den Vorfall aufmerksam gemacht wurde. Der Busfahrer sah vor Ort noch etwa 6-8 Kinder oder Jugendliche, welche sich in eine unbekannte Richtung entfernten. Der Bus war zur Tatzeit mit einigen Fahrgästen besetzt, welche jedoch den Bus verließen, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Durch den Wurf mit dem Metallstück wurde offensichtlich niemand verletzt, die Scheibe jedoch zerstört. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

