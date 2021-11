Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 26. - 28.11.2021

Nordhausen (ots)

Straftaten:

Am 26.11.2021 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 08:30 Uhr - 10:30 Uhr in eine Wohnung in Dingelstädt / Mühlhäuser Straße 13 ein, durchwühlten diese und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von über 2.500,-EUR.

Verkehrsgeschehen:

Am 26.11.2021 / 20:45 Uhr wurde in Niederorschel die 36jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurde weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Am 26.11.2021 / 08:30 Uhr ereignete sich in Bischofferode ein Unfall, bei welchem Sachschaden von etwa 4.500,-EUR entstand. Der 57jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr die Siedlung Thomas Müntzer von Holungen kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Kleingartenanlage kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw Audi. Dessen 34jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell