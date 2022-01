Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Flüchtender Ladendieb nach Verfolgung ermittelt

Grünstadt (ots)

Am Nachmittag des 18.01.22 gegen 14:30 Uhr wurde der Dienststelle ein flüchtender Ladendieb in Grünstadt gemeldet, der von einer Mitarbeiterin des Lebensmitteldiscounters zu Fuß verfolgt wurde. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter festgestellt werden, flüchtete aber sofort bei Erkennen des Streifenwagens zu Fuß durch die Grünstadter Fußgängerzone. Er wurde durch die Einsatzkräfte zu Fuß und durch eine weitere Streife verfolgt. Der Täter flüchtete letztlich in ein Haus und konnte somit und anhand weiterer Zeugenaussagen ermittelt werden. Entsprechende strafprozessuale Maßnahmen wurden eingeleitet. Es kam zu keinen Gefährdungen von Passanten und es wurde niemand verletzt, die kurze Verfolgung durch die gut besuchte Fußgängerzone entwickelte aber entsprechende Außenwirkung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell