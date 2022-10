POL-OL: +++Fahrzeugbrand auf A 29 ++ schwerer Auffahrunfall am Stauende+++

Oldenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am 13.10.22, 07:40 bis 16:10 Uhr, einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Streichenstraße in Apen verübt. Nach Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür wurde das Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde ein neues und unbenutztes Smartphone. Weitere Wertgegenstände sind augenscheinlich nicht entwendet worden. Die Polizei Westerstede bitte Zeugen, ...

