POL-Nordsaarland: Bettlerinnen in Noswendel

66687 Wadern OT Noswendel (ots)

Am Sonntag dem 24.07.2022 gegen 13:20 Uhr wurden der PI Nordsaarland mehrere umherziehende Bettlerinnen in Wadern OT Noswendel gemeldet. Umgehend wurde die Örtlichkeit durch Beamte der PI Nordsaarland aufgesucht, wo die ausländischen Bettlerinnen auch angetroffen werden konnten. Neben diversen Stofftieren und Süßigkeiten, konnte auch einiges an Münzgeld aufgefunden werden, was allem Anschein nach aus der Bettelaktion stammte. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Bettlerinnen mit einem Pkw aus dem Kreis St. Wendel angereist waren, welche für die Gesamtzahl der Insassen nicht zugelassen war. Demzufolge wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang will die Polizei darauf hinweisen, dass nach der Polizeiverordnung der Stadt Wadern das aggressive Betteln untersagt und mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Bettelaktion und der damit verbundene Vorgehensweise abgeben können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

