Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mopedfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich hierbei schwer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 10.07.2022, gegen 02:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Moped die L156 von Lenzkirch kommend in Richtung Schluchsee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der junge Mann aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer aber nicht lebensgefährlich.

Der Zweiradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

