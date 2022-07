Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer überholt trotz Gegenverkehr, zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 10.07.22, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer die K4990 von Raitenbuch kommend in Richtung Lenzkirch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeuglenker im Kurvenbereich einen vor ihm fahrenden Pkw überholte und hierbei übersah, dass zu diesem Zeitpunkt ein Pkw auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus. Der Unfallverursacher versuchte ebenfalls durch ein Ausweichmanöver nach rechts, eine Kollision zu vermeiden, was ihm aber nicht gelang. Es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw des Geschädigten erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher konnte sein Motorrad nicht mehr abfangen und stürzte. Der Unfallverursacher und sein Sozius verletzten sich hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer 07651 93356-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell