Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Türsteher behindert Polizeieinsatz und verletzt Polizeibeamten

Freiburg (ots)

Einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt hat ein 33-Jähriger am 10.07.2022 vor einer Gaststätte in der Grünwälderstraße in Freiburg. Die Polizei hatte gegen 4.30 Uhr von Zeugen den Hinweis erhalten, dass sich in der Gaststätte eine Person in einer Notsituation befinde.

Als der Sachverhalt durch eine Polizeistreife überprüft werden sollte, verwehrten zwei Türsteher den Polizeibeamten den Zutritt. Um in die Räumlichkeiten der Gaststätte zu gelangen, mussten die zwei Personen beiseitegeschoben werden. Im Inneren konnte die von den Hinweisgebern genannte Person festgestellt werden, eine Notsituation war jedoch nicht feststellbar.

Beim Verlassen der Gaststätte wurden die Polizeibeamten durch die zwei Türsteher, die den Polizeieinsatz zuvor schon behindert hatten, bedrängt. Als die Personalien der zwei Personen deshalb aufgenommen werden sollten, griff einer der Männer einen Polizeibeamten an und verletzte diesen durch einen Tritt gegen die Schläfe. Ein weiterer Polizeibeamter wurde bei der vorläufigen Festnahme des Angreifers an der Hand verletzt.

Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

oec

