POL-FR: LKr. EM, Emmendingen - Raddiebstahl wurde beobachtet

Freiburg (ots) - Am heutigen Sonntag, gegen 12:20 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Freiburg ein Dachstuhlbrand in einem Wohngebiet in Heitersheim mitgeteilt. Bisher ist bekannt, dass es in dem Wohnanwesen zu einem Schwelbrand unter dem Dach kam. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren keine Personen im Anwesen. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten ...

mehr