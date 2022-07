Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Heitersheim -- Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 12:20 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Freiburg ein Dachstuhlbrand in einem Wohngebiet in Heitersheim mitgeteilt.

Bisher ist bekannt, dass es in dem Wohnanwesen zu einem Schwelbrand unter dem Dach kam. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren keine Personen im Anwesen.

Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt -- es sind Feuerwehrkräfte aus Heitersheim, Sulzburg, Müllheim, Buggingen, Eschbach und Ihringen im Einsatz.

Eine Gefährdung für die umliegende Bevölkerung besteht nicht, jedoch kann es noch länger zu starkem Rauch im Umfeld des Brandortes kommen. Die Anwohner wurden daher dazu aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Die Polizei ermittelt die Brandursache. Der Sachschaden liegt geschätzt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Stand: 14:45 Uhr.

PP FR, FLZ

