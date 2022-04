Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar /Lkr. Rottweil) Ukrainische Fahne vor dem Klinikum angezündet - Zeugen gesucht (16./17.04.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine ukrainische Fahne ist im Zeitraum Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, in der Hölderlinstraße von unbekannten Tätern angezündet worden. Die Flagge war an einem Fahnenmast vor der SRH Klinik gehisst gewesen und wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Die Höhe des Schadens kann von der Polizei noch nicht benannt werden. Ob ein politischer Hintergrund vorliegt, ist noch unklar. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Rottweil ist in die Ermittlungen einbezogen worden. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell