Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken und uneinsichtig - 59-Jähriger muss in Ausnüchterungszelle

Hamm-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter 59-Jähriger musste seinen Rausch am Freitag, 4. März, nach einem Polizeieinsatz an einem Discounter am Westring in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Der polizeibekannte Mann fiel bereits am gleichen Tag in der Innenstadt durch Pöbeleien, randalierendem Verhalten und einem Ladendiebstahl auf.

Gegen 17 Uhr legte sich der 59-Jährige dann mit einem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Discounters an, indem er ihn beleidigte und bespuckte. Auch die hinzugerufenen Polizisten konnten den Mann nicht beruhigen. In ihrem Beisein gingen seine lautstarken Beleidigungen und Pöbeleien weiter.

Zur Ausnüchterung brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 59-Jährigen ein.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell