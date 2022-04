Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Scheiben von einer Garage eingeworfen - Polizei sucht Zeugen (16.-18.042022)

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum Samstagabend bis Montagmittag in der Malmsheimerstraße vier Scheiben einer Garage mit Steinen eingeworfen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter der Tel. 07423 8101-0 in Verbindung zu setzen..

