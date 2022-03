Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Balkonbrand in Westersteder Innenstadt+++

Oldenburg (ots)

Am So., 13.03.22, gg. 13.00 Uhr, gerät in der Norderstraße in Westerstede der Balkon eines Zweifamilienhauses in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Westerstede kann das Feuer schnell gelöscht und vermutlich ein größerer Schaden verhindert werden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Hinsichtlich der Brandursache dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

