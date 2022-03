Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Kraftfahrzeugrennen im Oldenburger Stadtgebiet ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Oldenburg (ots)

++ Kraftfahrzeugrennen im Oldenburger Stadtgebiet ++ In der Nacht von Samstag auf Sonntag am 13.03.2022 gegen 02:29 Uhr ereignete sich auf der Bahnhofsallee - Bremer Heerstraße - Bremer Straße ein offensichtliches Kraftfahrzeugrennen zwischen einem Peugeot 206 und einem Honda Accord. Dieses wurde durch Zeugen beobachtet und mitgeteilt. Hierbei fuhren die Beschuldigten (19 Jahre und 20 Jahre alt) mit ihren Personenkraftwagen (Pkw) nicht nur mit hoher Geschwindigkeit, sondern auch zeitweilig nebeneinander auf beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadteinwärts.

In Höhe der Einmündung Bremer Straße / Ulmenstraße beim Osternburger Markt kamen die nebeneinander fahrenden Oldenburger einem der Zeugen auf seinem Fahrstreifen entgegen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle der Beschuldigten wurden beide Führerscheine zur Sicherung der Einziehung beschlagnahmt.

Zeugen des Rennens werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4215 zu melden. (330417)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Am Sonntagmorgen, den 13.03.2022 gegen 04:48 Uhr kam es auf der Gartenstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei geriet der stadtauswärts fahrende 29-jährige Oldenburger mit seinem niederländischen Firmenwagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bürgersteig und verunfallte in der Bushaltestelle "Meinardusstraße". Auch beim stark alkoholisierten Unfallverursacher wurde der Führerschein zur Sicherung der Einziehung beschlagnahmt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4215 zu melden. (330771)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell