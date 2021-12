Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.12.), gegen 01:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem zerstörten Zigarettenautomaten an der Straße Drölsholz/Am Kutcher in Liedberg.

Vor Ort stellten die Beamten das offenbar gesprengte Gerät und eine Vielzahl von Zigarettenpackungen sowie anderen Gegenständen fest, die über die Fahrbahn verteilt lagen.

Zeugen hatten kurz nach einer lauten Detonation Autotüren sowie laute Motorengeräusche wahrgenommen. Angaben zum Fahrzeug selber konnten sie nicht machen. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Die vor Ort zurückgelassenen Zigarettenschachteln sowie die anderen Gegenstände wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

