Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe erbeuten Handtasche aus Auto - Kripo sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstagvormittag (09.12.), in der Zeit zwischen 11:30 bis 11:40 Uhr, beabsichtigte eine Autofahrerin ihren VW Polo in ihrer Einzelgarage abzustellen. Der Unterstellplatz befindet sich in einem Wendehammer an der Kreuzung Fesserstraße/ Römerstraße. Als die Frau den Wagen verließ und das Garagentor öffnete, wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann hielt ihr dabei ein Mobiltelefon entgegen und sprach in gebrochenem Deutsch. Da die Seniorin dem Fremden nicht weiterhelfen konnte, fuhr sie ihr Auto in die Garage. Beim Aussteigen bemerkte die 85 Jahre alte Neusserin, dass ihre Handtasche während der Ablenkung aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite gestohlen wurde. Vermutlich hatte sich - von der Bestohlenen unbemerkt - eine weitere Person in dem Wendehammer aufgehalten.

Der "Ablenker" wird von der Zeugin als männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 162 Zentimeter groß, mit einer schlanken Statur und dunklen Haaren beschrieben. Auffallend sei ein altmodisch wirkender Haarschnitt gewesen.

Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell