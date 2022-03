Oldenburg (ots) - ++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ Unbekannte Täter beschädigten vier geparkte Pkw. Die Kfz standen in den Straßen An den Voßbergen und in dem Sandkamp in 26133 Oldenburg-Kreyenbrück. Offensichtlich traten die unbekannten Täter jeweils die Außenspiegel der geparkten Pkw ab. Tatzeit ist der 11./12.03.2022, 22.00 Uhr bis 08.10 Uhr. ++ ...

