Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ocholt-Diebstahlsserie aus PKW++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 11.03. auf den 12.03.2022 kommt es in Westerstede/OT: Ocholt zu einer Serie von Diebstählen aus PKW. Dabei haben die beiden männlichen, maskierten Täter es in erster Linie auf nicht verschlossene Fahrzeuge abgesehen. Zudem werden bei Gelegenheit Türen von Garagen oder Gartenschuppen getestet. Bekannt sind bisher Taten im Bereich der Straßen Börns Wiek, Börns Kamp und der Schlehdornstraße. Sollten sie in den betroffenen Bereichen oder umliegend wohnen, bittet die Polizei darum vorhandene Videoaufzeichnungen zu prüfen, und bei Feststellungen von unberechtigten Personen, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Auch andere Auffälligkeiten im o.g. Bereich, hinsichtlich Personen und Fahrzeuge, aus der Nacht können unter 04488-8330 bei der Polizei in Westerstede oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

