Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß (11.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Leichtverletzte, ein ausgebrannter KIA und ein total demolierter VW Golf sind die Folgen eines verunglückten Überholmanövers auf der Kreisstraße 5716 zwischen Mönchweiler und Obereschach. Eine 20-jährige KIA-Fahrerin fuhr auf der K 5716 in Richtung Obereschach. Etwa einen Kilometer vor Ortsbeginn überholte sie einen vor ihr fahrenden Audi und achtete nicht auf eine 18-jährige VW Golf Fahrerin, die sich im Gegenverkehr befand. Die Autos stießen frontal zusammen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und konnten sich selbst aus ihren total beschädigten Autos befreien. Rettungswagen brachten sie in eine umliegende Klinik. Der KIA fing nach der Kollision Feuer und brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr komplett aus. Die Totalschäden an den beiden älteren Fahrzeugmodellen bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell