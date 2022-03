POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand einer Garage mit Carport sowie eines PKW mit Hybridantrieb++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am 13.03.2022 gegen 12.02 Uhr wurde der Polizei über die Großleitstelle der Feuerwehr gemeldet, dass es in Bad Zwischenahn, Elmendorf, Hohenmoorweg zu einem Brand einer Garage gekommen ist. Die Polizei traf kurz nach der Feuerwehr ein, die ihrerseits bereits mit umfassenden Löscharbeiten begonnen hat. Vor Ort ergab sich sodann, dass eine Garage mit angebautem Carport in Vollbrand stand. Ein in der Garage geparkter PKW stand ebenfalls in Vollbrand. Bei dem PKW handelte es sich um ein Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, jedoch kein Plug-in-Hybrid. Die Bewohnerin und zugleich Eigentümerin des Hauses blieb unverletzt. Sie hatte den Brand selbst entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Während der Löscharbeiten kam es zur Sperrung der oben bezeichneten Straße. Eine Beeinträchtigung des Individualverkehrs hat sich hierbei nicht ergeben. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

