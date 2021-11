Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Brand

Mettingen (ots)

Am Freitag (12.10.) ist die Polizei an der Straße "Zum Liethof" zu einem Brand gerufen worden. Als die eingesetzten Beamten am Brandort eintrafen, stand das Dach der dortigen Garage bereits in Flammen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte gegen 23.30 Uhr Brandgeruch und stellte fest, dass in der Garage zwei Mülltonnen in Brand standen. Der Mann versuchte mit Hilfe eines Nachbarn den Brand zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Freiwillige Feuerwehr Mettingen war mit 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Bei dem Feuer ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Noch ist unklar, wie das Feuer entstanden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell