POL-OL: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf A29, Sattelzug prallt gegen Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei ++ Vollsperrung und Rettungshubschraubereinsatz++

++ Am 17.10.22, um 09:43 Uhr, befährt ein Sattelzug, welcher mit 23 Tonnen Kartoffeln beladen ist, die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Zetel und Sande kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen auf dem Pannenstreifen langsam fahrenden Sicherungswagen der Autobahnmeisterei. Dieser befuhr den Pannenstreifen mit eingeschaltetem Warnblinklicht und Sicherungsanhänger mit Warntafel. Durch den Zusammenstoß werden beide Lkw stark beschädigt. Der Sattelzug kippt um und blockiert anschließend beide Fahrspuren. Dessen Fahrer, ein 47 Jahre alter Wilhelmshavener, wird durch den Unfall schwer verletzt. Er wird in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer des Sicherungsfahrzeugs, ein 53 Jahre alter Bockhorner, wird ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der Rettungsarbeiten wird eine Vollsperrung auf der A 29 eingerichtet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Zetel von der Autobahn abgeleitet. Eine Spezialfirma wird für die Aufreinigung der Unfallstelle eingesetzt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern bis ca. 17 Uhr. Anschließend wird die Autobahn wieder freigegeben. ++

