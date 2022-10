Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: PKW prallt in Bad Zwischenahn-Aschhausen gegen Baum und überschlägt sich ++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Montag, 17.10.2022, gegen 18:20 Uhr im Bad Zwischenahner Ortsteil Aschhausen gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 39jähriger Bad Zwischenahner zur Unfallzeit mit seinem PKW die Aschhauser Straße. Der PKW kam in der Dämmerung auf gerader Strecke leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch diesen massiven Anstoß überschlug sich der PKW und blieb anschließend auf dem Dach mittig der Fahrbahn liegen. Der einige Fahrzeuginsasse konnte sich eigenständig befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine leichte Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden musste. Gegen den 39jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden (1328691).

