POL-MG: Diebstahl eines Pedelecs

Mönchengladbach (ots) - Nach Aufhebeln einer Kellertüre gelangten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 09.09.2022, 12:00 Uhr und Dienstag, 13.09.2022, 08:00 Uhr in eine Arztpraxis an der Straßburger Allee in Mönchengladbach Odenkirchen. Sie erbeuteten Bargeld und mehrere Flaschen Desinfektionsmittel. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Telefon : 02161-29-0. (wr) ...

