Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trotz Verbot betreten

Jena (ots)

Zu einer Rangelei zwischen einem 31-Jährigen und einem 20-jährigen jungen Mann kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Carl-Zeiss-Straße in Jena. Der 20-Jährige entfernte den Bauzaun eines Veranstaltungsgeländes und erlangte so, trotz mehrfacher Verweisung des Hausrechtsinhabers, Zugang zum Gelände. Hier kam es anschließend zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer. Der Jünger schubste den 31-Jährigen, welcher dadurch allerdings keine Schmerzen verspürte. Gegen den 21-Jahre alten Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.

