Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am 05.10.2021 wurde in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Barchfeld durchgeführt. Im Ergebnis standen 28 Verwarn-, 3 Bußgelder und 1 Fahrverbot. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 86 bei erlaubten 50 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell