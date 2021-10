Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 04.10.2021, 20:00 Uhr bis zum 05.10.2021, 10:00 Uhr wurde in der Schwanseestraße durch unbekannte Täter ein Einsatz- fahrzeug der DLRG, welcher vor dem dortigen Stützpunkt stand, mittels weißer Farbe besprüht. Hinweise auf den Künstler liegen derzeit noch nicht vor. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

