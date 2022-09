Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stiehlt Schmuck aus Schlafzimmer, während Frau im Wohnzimmer fern sieht

Hennef (ots)

Am Dienstagabend (6. September) wurde in das Haus einer 75-Jährigen in Hennef eingebrochen. Ein Unbekannter stahl Schmuck aus dem Schlafzimmer, während sich die Frau im Haus befand. Die Seniorin sah in ihrem Wohnzimmer im Erdgeschoss in der Dürresbachstraße fern. Als sie gegen 20.30 Uhr ein Geräusch hörte, sah die Henneferin sich in der unteren Etage um, konnte dort jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Als die Frau gegen 21.45 Uhr zu Bett gehen wollte, entdeckte sie im Obergeschoss, dass ein Fenster im Gästezimmer offen stand. Ihr Schlafzimmer fand die Bewohnerin einbruchstypisch durchwühlt vor und verständigte die Polizei. Im Beisein der Polizisten stellte die Bestohlene dann fest, dass eine Uhr und Schmuck gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Beamten sicherten Hebelspuren an dem Fenster des Gästezimmers, das sich oberhalb einer Garage befindet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413521. (Uhl)

