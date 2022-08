Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der L20 zwischen Gülitz und Neukalen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 26.08.2022 kam es gegen 12:55 Uhr auf der L20 zwischen Gülitz und Neukalen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Transporter. Der 52-jährige Fahrzeugführer befuhr die L20 aus Richtung Gülitz kommend in Richtung Neukalen. Ca. 150m vor dem im Wald befindlichen Parkplatz kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam in der weiteren Folge im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer und sein 37-jähriger Beifahrer, beide sind bulgarische Staatsangehörige, wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und mit Rettungswagen in die Kliniken nach Güstrow und Neubrandenburg verbracht. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Transporters musste die L20 zeitweise voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

