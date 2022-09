POL-SU: Zwei Verletzte nach Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Hennef (ots) - Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Hennef wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (03. September) schwer verletzt. Der Senior kam zur Behandlung in ein Bonner Krankenhaus. Gegen 17.25 Uhr war eine 51-jährige Autofahrerin aus Bornheim vom untergeordneten Dorenbachweg in Hennef-Uckerath mit ihrem Ford Mini-Van nach links in die übergeordnete Lichstraße abgebogen. Beim Abbiegen übersah sie den ...

