POL-SU: Falsches Gewinnspiel - Täter erbeuten knapp 2000 Euro

Eitorf (ots) - Am Donnerstag (01.09.2022) gegen 11:00 Uhr wurde der Hausmeister eines Seniorenzentrums an der Leienbergstraße in Eitorf auf etwas Ungewöhnliches aufmerksam. Auf der Suche nach einem Wohnungsschlüssel, der einem Bewohner zuvor aus dem Fenster gefallen war, fand der Hausmeister in der bepflanzten Außenanlage zwei Plastikbeutel, die mutmaßlich mit Drogen gefüllt und dort offensichtlich versteckt waren. Die beiden Beutel mit rund 50 Gramm Marihuana wurden ...

